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Законотворчество Власть и политика

Регион получит 1 млрд руб. на расселение ветхого жилья

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 июня, на заседании Самарской губернской думы были утверждены поправки в областной бюджет, крупнейшая из которых выделение из государственной корпорацией Фонд содействия реформированию ЖКХ более 1 млрд руб. на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Еще 289 млн руб. будет выделено победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

112,5 млн руб. регион получит на достижение результатов национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

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