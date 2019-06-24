Регион получит 1 млрд руб. на расселение ветхого жилья

В понедельник, 24 июня, на заседании Самарской губернской думы были утверждены поправки в областной бюджет, крупнейшая из которых выделение из государственной корпорацией Фонд содействия реформированию ЖКХ более 1 млрд руб. на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Еще 289 млн руб. будет выделено победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 112,5 млн руб. регион получит на достижение результатов национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".