Приборы учета помогут сэкономить на услугах ЖКХ

Ежегодно в России происходит корректировка тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с динамикой инфляции и необходимостью модернизации существующих коммунальных объектов и сетей и строительства новых. Согласно приказу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области № 166 от 18.06.2019 "О корректировке тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ООО "Самарские коммунальные системы", с 1 июля 2019 года стоимость кубометра питьевой воды составит вместо 27 рублей — 31 р. 60 коп. с НДС, водоотведения — вместо 15 рублей — 17 руб. 39 коп.

Одновременно с этим меняются нормативы потребления для абонентов, у которых нет счетчиков воды. Нормативы устанавливаются по категориям, в соответствии со степенью благоустройства жилья. Реализуя мероприятия по энергосбережению и экономному использованию ресурсов, регулятор вводит повышающий коэффициент 1,5 для абонентов, у которых имеется техническая возможность установки счетчиков, но по каким-то причинам они не установлены (Постановление № 344 Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года).

Примеры расчета:

Главные выводы, которые можно сделать:

1. Приборами учета пользоваться выгодно: при равных условиях за месяц абоненты по счетчику платят значительно меньше, чем по нормативу.

2. Несмотря на увеличение тарифов, конечные суммы в платежках вырастут незначительно.

3. В домах, где нет возможности установить прибор учета, при предоставлении соответствующих документов повышающий коэффициент не будет применяться, и сумма платежей сократится.

Тарифы, которые начнут действовать с 1 июля 2019 года, являются экономически обоснованными, учитывают стоимость мероприятий инвестиционной и производственной программ ресурсоснабжающего предприятия, которые направлены на обновление системы водоснабжения и водоотведения, повышение сервиса, качества и бесперебойности поставки услуг, улучшения экологической обстановки в регионе.