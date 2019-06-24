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Экономика и бизнес

Новым гендиректором "ТольяттиАзота" назначен Дмитрий Межеедов

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет директоров ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" на заседании 21 июня одобрил назначение генеральным директором компании Дмитрия Межеедова, сообщает пресс-служба "ТоАза". Он вступит в должность во вторник, 25 июня.

Вячеслав Суслов, ранее занимавший этот пост, сохранит свое место в совете директоров и останется членом управленческой команды предприятия.

Дмитрий Межеедов с 2012 г. занимал должность заместителя генерального директора — директора по корпоративному управлению и контролю ЗАО Корпорация "Тольяттиазот". В этой должности он отвечал за повышение эффективности корпоративных процедур, внедрение систем внутреннего контроля и управления рисками. Помимо этого Межеедов был руководителем программы трансформации, направленной на развитие бизнес-процессов компании в целом, а также с 2016 г. курирует проект строительства агрегата производства карбамида № 3.

До прихода в "Тольяттиазот" Дмитрий Межеедов с 2005 г. работал в структурах ГК "Росатом" на руководящих должностях в области экономики и финансов. В 2000–2004 гг. трудился в компаниях пищевой и химической промышленности.

Выпускник экономического факультета Московской государственной академии приборостроения и информатики. В 2001 г. Дмитрий Межеедов получил степень кандидата технических наук в РХТУ им. Д. И. Менделеева и прошел профессиональную переподготовку по программе "Международный маркетинг" Консорциума МГИМО и Института бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при правительстве РФ.

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