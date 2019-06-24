Дмитрий Комбаров поедет на сбор с "Крыльями Советов"

Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отправится на сбор в Австрию с "Крыльями Советов", сообщает sportsdaily.ru. Данную информацию в телефонном разговоре с изданием не стал опровергать гендиректор самарского клуба Виталий Шашков.

"Не могу сказать, что мы подписали Дмитрия Комбарова. Как только это случится, мы сразу объявим, — объяснил Шашков. — Нам очень интересен Дмитрий Комбаров. Мы считаем, что он подходит нам, как футболист".

Также Шашков добавил, что на сбор с "Крыльями" отправится и Владимир Полуяхтов, играющий на той же позиции, что и Комбаров.

Напомним, 32-летний Дмитрий Комбаров расторг контракт со "Спартаком" этим летом. Ранее СМИ уже сообщали, что футболист близок к переходу в "Крылья Советов", но в клубе отказывались подтвердить эту информацию.