В Красноярском районе вынесли приговор ворам-лыжникам

Красноярский райсуд рассмотрел уголовное дело двух жителей Волжского района. Их обвиняли в 12 кражах из домов в дачном массиве Красноярского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все преступления были совершены с декабря 2018 г. по январь 2019 года. Один из домов, который мужчины обокрали, они использовали как временный склад для "добычи". А добирались до мест преступлений злоумышленники на лыжах. Забирали они металлические предметы, бытовую технику и ценные вещи. Сумма ущерба составила около 170 тыс. рублей.

Один из обвиняемых уже имел судимость за убийство. Когда произошли кражи, у него еще не истек срок условно-досрочного освобождения. Ему суд назначил четыре года и четыре месяца колонии строгого режима. Второй подсудимый получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.