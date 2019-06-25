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Футбол Спорт

Рамиль Шейдаев присоединится к "Крыльям Советов" на сборе в Австрии

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Азербайджанский форвард Рамиль Шейдаев во вторник, 25 июня, прибудет на сбор самарских "Крыльев Советов" в Австрию, сообщает sport24.ru.

Минувший сезон 23-летний футболист провел в самарской команде и помог ей сохранить прописку в РПЛ. Однако его годичный контракт с "Крыльями Советов" закончился вместе с окончанием сезона. Новое соглашение Шейдаев пока не подписал.

В прошлом сезоне РПЛ Шейдаев провел за "Крылья" 18 матчей, а также принял участие в обеих стыковых встречах. На его счету четыре гола, два из которых с пенальти.

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