В Самаре под колесами грузового поезда погиб мужчина

В понедельник, 24 июня, в 19:30 на шестом пикете 1089 км КбшЖД, на станции "Кряж" в Самаре, грузовой поезд сбил мужчину 60-65 лет. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Пострадавший погиб. Его личность устанавливают. По предварительной версии правоохранителей, мужчина переходил пути перед приближавшимся поездом. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, представитель территориального следственного отдела СК РФ на транспорте, помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик. Как отметили в транспортной прокуратуре, согласно карте происшествий, на этом участке ранее никто не попадал под поезд. В 5 м от места происшествия расположен пешеходный переход через ж/д пути. По факту случившегося ведется проверка, которую контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура.