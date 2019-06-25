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Театр Культура

Театр драмы закроет сезон премьерой "Трех сестер"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский театр драмы им. М.Горького (пл. Чапаева, 1) закроет 168 сезон премьерой спектакля "Три сестры" по одноименной пьесе Антона Чехова.

Спектакль представят 29 и 30 июня в 18:00.

В постановке заняты: заслуженные артисты России Иван Морозов и Юрий Машкин; заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин; артисты Владимир Морякин, Алексей Егоршин, Сергей Маркелов, Алина Евневич, Иршат Байбиков, Виолетта Шулакова, Анастасия Ермилина, Екатерина Соловьева, Любовь Анциборова, Леонид Даценко, Хамид Дышниев, Денис Евневич, Евгения Ермакова, Виталий Жигалин, Герман Загорский, Андрей Нецветаев, Игорь Новиков, Наталия Прокопенко, Валентина Смыкова, Влада Филиппова, Ирина Чеботаева, Артур Ягубов.

Режиссер-постановщик - Теймураз Эсадзе; сценография - Кирилл Данилов; костюмы - Янина Кремер.

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