Россельхозбанк предложил новые банковские инструменты для клиентов-экспортеров

Первая межрегиональная конференция — форум "Зерно Поволжья — 2019" была организована крупнейшим сельхозтоваропроизводителем области ГК "Синко" при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В обсуждении актуальных проблем и новых возможностей развития экспорта приняли участие более 200 человек — работники зерновой отрасли Самарской области и соседних регионов, эксперты, а также представители власти и финансовых структур.

Модератором мероприятия выступил редакционный директор проекта "Агроинвестор" Николай Лычев (Москва). Открывая форум, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев акцентировал внимание на том, что наращивание экспортного потенциала региона — одна из важнейших задач и отметил, что за прошлый год самарские аграрии на 22% увеличили объемы экспорта, а продажи зерна на внешний рынок выросли в пять раз. Афанасьев напомнил слова послания главы региона Дмитрия Азарова о том, что сегодня сельхозпродукция Самарской области востребована в 52 странах мира. Выполнение поставленной президентом страны задачи удвоить объем экспорта продукции даёт самарским аграриям реальный шанс повысить конкурентоспособность и выйти на новые рынки. Благоприятные условия для этого обеспечивает федеральный проект "Экспорт продукции АПК".

Оксана Гуляева, исполнительный директор департамента поддержки операций на финансовых рынках АО "Россельхозбанк" представила Экспортный акселератор — программу, которая готовит экспортно-ориентированные предприятия к выходу на внешние рынки. Для каждой компании разрабатывается индивидуальный план роста, включающий консалтинг, обучение, помощь в поиске рынка сбыта, сопровождение до заключения экспортного контракта. Уникальность экспортного акселератора аграрных проектов состоит в сочетании экспертизы специалистов РСХБ и РЭЦ.

Татьяна Клюева, заместитель начальника управления департамента операций на финансовых рынках АО "Россельхозбанк" представила новые банковские инструменты для клиентов-экспортеров.

"По состоянию на 20.06.2019 объем обслуживаемой Самарским филиалом АО Россельхозбанк внешнеэкономической деятельности увеличился на 30% и превысил 83 млн долларов. Кредитный портфель филиала по клиентам-экспортерам составил 1,9 млрд рублей, из них 1 млрд рублей — в сфере АПК" — отметил директор Самарского РФ АО Россельхозбанк Раиль Багдалов.

"Сельхозтоваропроизводители нуждаются не только в средствах, но и в компетентном партнере, который обеспечит им пошаговую навигацию в сфере внешнеэкономической деятельности. Объединив возможности "Жито", инструменты господдержки, предложения РЭЦ, экспертизу и финансирование РСХБ, мы создадим своего рода лабораторию, где каждому аграрию в зависимости от специфики и масштабов его бизнеса будет предложен понятный алгоритм выхода на международные рынки" — прокомментировал генеральный директор ГК Синко Эдуард Мнацаканян.