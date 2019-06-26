В Самаре уберут парковку на ул. Аэродромной

В Самаре ликвидируют парковку в районе домов № 44, 46 и 48 по ул. Аэродромной. Такое решение было принято в ходе личного приема граждан мэром города Еленой Лапушкиной.

За помощью в решении своей проблемы к главе Самары обратилась инициативная группа жителей. Они рассказали, что свои автомобили на указанной парковке не ставят, а такое соседство приносит им только мусор, шум и загазованный воздух. Также, по словам людей, на территории стоянки стали открываться торговые точки.

"Необходимо расторгнуть договор с владельцем стоянки и освободить территорию, поскольку это уже не первое обращение ко мне от людей по данному вопросу", — поручила глава Самары Елена Лапушкина руководителю департамента управления имуществом Андрею Белоклокову.

Также мэр дала поручение руководству администрации Советского района оказать содействие жителям в решении вопроса по наведению порядка и чистоты во дворе.