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ЖКХ и благоустройство Общество

На остановках в Крутых Ключах появятся информационные табло

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопрос организации транспортного обеспечения микрорайона Крутые Ключи обсудила с инициативной группой граждан мэр Самары Елена Лапушкина по время личного приема в среду, 26 июня.

По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркина, схема городских маршрутов и количество единиц подвижного состава периодически меняются, что обусловлено постоянным анализом и необходимостью регулирования транспортного потока города. В то же время есть дублирующие маршруты, которые также решают данную проблему. Тем не менее глава города поручила ведомству провести переговоры с перевозчиком по конкретным маршрутам для возможного пересмотра организации перевозок с учетом потребностей жителей города, в том числе микрорайона Крутые Ключи.

Также по просьбе жителей департаментом будет проведена дополнительная работа по размещению информационных табло на остановках общественного транспорта для удобства горожан, так как не все пользуются гаджетами и мобильными приложениями.

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