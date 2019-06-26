Нападающий Алексей Гасилин присоединился к "Крыльям Советов" на сборе в Австрии

Форвард "Томи" Алексей Гасилин прибыл в расположение "Крыльев Советов" в Австрии, сообщает matchtv.ru.

Экс-игрок "Зенита", "Шальке-2" и "Амкара" пройдет с самарцами сбор, по итогом которого по нему будет принято решение. По данным издания, в контракте Гасилина есть опция, согласно которой его можно выкупить за определенную компенсацию.

23-летний нападающий перешел в "Томь" зимой из португальской "Академику де Визеу". В первенстве ФНЛ он провел 12 матчей, забив два мяча. Также на его счету - гол в стыковой встрече с "Уфой".