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Нападающий Алексей Гасилин присоединился к "Крыльям Советов" на сборе в Австрии СМИ: "Крылья Советов" могут подписать Антона Терехова Геннадий Киселев не вылетел на сбор "Крыльев Советов" из-за аппендицита Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Конюхов может уйти в "Тамбов" Рамиль Шейдаев присоединится к "Крыльям Советов" на сборе в Австрии

Футбол Спорт

Нападающий Алексей Гасилин присоединился к "Крыльям Советов" на сборе в Австрии

ВЕНА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Форвард "Томи" Алексей Гасилин прибыл в расположение "Крыльев Советов" в Австрии, сообщает matchtv.ru.

Экс-игрок "Зенита", "Шальке-2" и "Амкара" пройдет с самарцами сбор, по итогом которого по нему будет принято решение. По данным издания, в контракте Гасилина есть опция, согласно которой его можно выкупить за определенную компенсацию.

23-летний нападающий перешел в "Томь" зимой из португальской "Академику де Визеу". В первенстве ФНЛ он провел 12 матчей, забив два мяча. Также на его счету - гол в стыковой встрече с "Уфой".

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