УФНС России по Самарской области разъясняет ситуацию с установкой фискальных накопителей

Налогоплательщики, применяющие контрольно-кассовую технику, обязаны использовать фискальный накопитель для хранения, шифрования и последующей передачи информации с кассового аппарата оператору фискальных данных. Фискальные накопители различают по сроку действия ключа фискального признака. Они рассчитаны на 13, 15, 18 и 36 месяцев и при заполнении объема памяти прекращают свою работу.

Ввиду дефицита на рынке фискальных накопителей на 36 месяцев, пользователи на упрощенной системе налогообложения, уплачивающие единый сельскохозяйственный налог, при оказании услуг применяющие контрольно-кассовую технику с фискальным накопителем на 15 месяцев вместо накопителя на 36 месяцев, а также пользователи, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД и ПСН, к административной ответственности не привлекаются.

Фискальный накопитель на 15 месяцев они вправе применять до окончания срока действия ключа фискального признака.