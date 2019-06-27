Театр оперы и балета закроет сезон концертным исполнением "Риголетто"

88-й театральный сезон Самарского академического театра оперы и балета завершится 7 июля semi-stage исполнением оперы Джузеппе Верди "Риголетто" (дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик — Филипп Разенков).

Всего за сезон в театр показал 204 спектакля, которые посетили 125 тыс. зрителей. САТОБ выпустил шесть премьер: новую хореографическую редакцию "Лебединого озера", "Чиполлино", мировую премьеру балета-притчи "Три маски короля", сцены из оперы "Богема", "Джанни Скикки" и semi-stage версию "Риголетто".

Театр принял пять фестивалей: XVIII фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, фестиваль "Мариинский" под руководством Валерия Гергиева, оперный фестиваль к 160-летию Джакомо Пуччини, самарский этап Московского Пасхального фестиваля, весенний оперный фестиваль "Имена".

Кроме того, Самарский театр принял участие в трех московских фестивалях: "Видеть музыку" с оперой "Кармен", "Золотая Маска" и "Летние балетные сезоны".

Балет "Эсмеральда" в постановке Юрия Бурлаки был номинирован на премию "Золотая Маска" как лучший балетный спектакль и лучшая работа балетмейстера.

89-й сезон откроется 13 сентября премьерой оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам". В конце года планируется премьера сюиты из балета "Наяда и рыбак" (постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлаки), во второй половине сезона — премьера балета "Возвращение к жизни" от создателей "Трех масок короля" (хореография Юрия Смекалова) и премьера оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад" (режиссер-постановщик — Филипп Разенков, дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, художник-постановщик — Эрнст Гейдебрехт).