Банк "Открытие" объявил о новой стратегии позиционирования бренда

Банк "Открытие" объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда. Лицом кредитной организации стал известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста).

Теперь "Открытие" будет позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений". Основной акцент в стратегии сделан на том, что "Открытие" постоянно меняется к лучшему, совершенствует услуги, продукты и сервисы, чтобы стать более современным и удобным для клиентов.

Новый слоган бренда "Открытие" - "Государственный банк нашего времени". Слоган имиджевой кампании - "Меняемся вместе с вами". Амбассадором бренда стал российский музыкант, композитор и продюсер Василий Вакуленко (Баста). На начальном этапе банк рассматривал порядка 50 кандидатов. В шорт-лист вошли 10 представителей шоу-бизнеса, актеры и спортсмены.

Кандидатура Басты в сравнении с другими претендентами в большей степени соответствовала ключевым критериям выбора амбассадора бренда, среди которых были узнаваемость (Вакуленко знают почти три четверти россиян), высокий уровень доверия (он входит в топ-5 российских звезд, которым доверяют больше всех), плодотворная работа в сфере благотворительности, готовность к постоянным изменениям в творчестве и бизнесе. Кампания включает в себя наружную рекламу в крупнейших городах России, рекламные ролики на федеральном ТВ и в интернете. Также у банка и музыканта запланированы совместные мероприятия.

Это первая масштабная рекламная кампания банка после прихода новой управленческой команды. Разработка новой стратегии продвижения была необходима для того, чтобы отразить все кардинальные изменения, произошедшие с банком.

По словам президента - председателя правления банка Михаила Задорнова, проект "Открытие" - пожалуй, самая захватывающая история на российском банковском рынке. "Перестроить все ключевые процессы, создать команду, обновить бизнес не только банка, но и всех компаний финансовой группы, интегрировать Бинбанк. Наконец, выйти на прибыльность и начать выплачивать дивиденды… И все это - за полтора года. Прецедентов этому нет. Я уверен, что вместе с новыми героями меняющегося мира, людьми, разделяющими наши ценности и стремления, такими как Василий Вакуленко, мы способны сделать еще больше", - сказал он.

Руководитель блока маркетинга и PR банка "Открытие" Евгений Сидоров подчеркнул, что Баста разделяет ценности кредитной организации. "Он надежен и масштабен, и он, так же как и мы, стремится стать лучшей версией себя. Василия знают 73% россиян, люди считают его "современным, энергичным и амбициозным". Все эти качества хорошо сочетаются с нашей новой маркетинговой стратегией", - считает представитель банка.

"Мне приятно стать лицом новой кампании банка "Открытие". Я понимаю, как много удалось сделать команде "Открытия", чтобы выйти на тот уровень, на котором банк находится сейчас. Я вижу, как грандиозны планы у этой команды, и рад помочь воплотить их в жизнь", - добавил Василий Вакуленко (Баста).

Ролик 60 секунд: https://www.youtube.com/watch?v=Hs-CIeKrg5E&feature=youtu.be

Ролик 30 секунд: https://www.youtube.com/watch?v=KwKYXUpaD4Y&feature=youtu.be

Ролик за кадром: https://yadi.sk/i/iCpOW0dPU_6n9Q