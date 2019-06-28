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Убийство директора бойцовского клуба попало на видео

ТОЛЬЯТТИ. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Убийство директора недавно открывшегося бойцовского клуба "Ахмат-Тольятти" Ильи Тягуна попало на видео. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Напомним, вечером 27 июня около дома № 37 по ул. Калмыцкой в Тольятти убили директора бойцовского клуба "Ахмат-Тольятти" Илью Тягуна. Информацию об этом подтвердили и в прокуратуре Центрального района.

По подозрению в убийстве разыскивают 32-летнего Азиза Хидирова.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах, на видео с места происшествия запечатлено, как двое мужчин: Илья Тягун и Хидиров разговаривали о чем-то и расстались мирно. Внешне было похоже, что они даже пожали друг другу руки. Когда Тягун уходил, подозреваемый несколько раз выстрелил ему в спину. Раненый погиб, а подозреваемый скрылся с оружием.

Сейчас его продолжают разыскивать.

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