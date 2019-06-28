Росприроднадзор не нашел виновных в стоках в Зубчаниновке

Управление Росприроднадзора по Самарской области проверило информацию по поводу слива канализационных стоков ООО "Кока-Кола Эйчбиси Евразия" в районе железнодорожной платформы "Вишневая" в Самаре, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее с этой проблемой к городским властям обратились жители Зубчаниновки, представившие видео последствий экологического бедствия. Мэрия направила в Росприроднадзор запрос о привлечении к ответственности ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия".

Специалисты обследовали территорию предприятия и взяли пробы сточных вод КНС №1 ООО "Кока-Кола Эйчбиси Евразия", а также жидкости, скопившейся в районе станции "Вишневая". Результаты исследования показали, что концентрация химических веществ в жидкости во много раз превышает концентрацию загрязняющих веществ, прокачиваемых по напорному коллектору от КНС № 1 ООО "Кока-Кола Эйчбиси Евразия".

В отношении предприятия дело прекратили. Виновника загрязнения земель не установили. Возбуждено дело в отношении неопределенного круга лиц по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель в результате нарушения правил обращения с веществами и отходами производства и потребления), проводится административное расследование.