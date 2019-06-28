Пресс-секретарь бойцовского клуба "Ахмат" опроверг причастность убитого Ильи Тягуна к клубу

Пресс-секретарь бойцовского клуба "Ахмат" Асланбек Бадаев прокомментировал ситуацию с убийством Ильи Тягуна, произошедшим накануне в Тольятти и опроверг его причастность к клубу.

"Сегодня с утра мы стали свидетелями информационного "вброса" со стороны ряда СМИ, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Илья Тягун, якобы, является руководителем клуба "Ахмат" (Тольятти). Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Семье Ильи Тягуна мы выражаем глубочайшие соболезнования, но убитый не имел никакого отношения к "Ахмату". Клубный филиал, который начал функционировать в Тольятти две недели назад, пока не зарегистрирован юридически и не имеет официального руководителя. Всех любителей "сенсационных новостей" призываем не дискредитировать имя клуба "Ахмат" и не использовать его в своих "громких" заголовках", — написал Асланбек Бадаев на странице клуба в соцсети.

Напомним, Илья Тягун был убит вечером 27 июня около дома № 37 по ул. Калмыцкой в Тольятти. По подозрению в совершении преступления разыскивают 32-летнего Азиза Хидирова.