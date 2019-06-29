16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На форуме "Армия-2019" под Самарой впервые показали новые ракетные комплексы В День памяти и скорби в Самаре прошла акция "Горсть памяти" Командующий ЦВО проинспектирует 2-ю Армию в Самаре Жители района "Кошелев" примут участие в акции Бессмертный полк Жители губернии увидели, как бойцы РККА бьют фашистов

Армия Общество

На форуме "Армия-2019" под Самарой впервые показали новые ракетные комплексы

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати

В пятницу, 28 июня, на Рощинском полигоне стартовал форум "Армия-2019". На нем.жителям и гостям Самарской области впервые показали зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Стрела-10".

Комплекс "Стрела-10" предназначен для уничтожения воздушных целей на малых высотах, а ЗРК "Бук-М2" способен обнаруживать и уничтожать все современные средства воздушного нападения: от самолетов, до малогабаритных дронов и беспилотников.

Военнослужащие совершили многокилометровый марш комбинированным способом на военной технике из Пензенской области.

Также присутствующие увидели боевую стрельбу из бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов 2Б9 "Василек", 2Б14 "Поднос", противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" и артиллерийского орудия 2С34 "Хоста".

Кроме того, были представлены образцы экипировки российских военнослужащих, а участники форума смогли ознакомиться с выставочными экспозициями музея Дома офицеров Самарского гарнизона.

Гид потребителя

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30