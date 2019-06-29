На форуме "Армия-2019" под Самарой впервые показали новые ракетные комплексы

В пятницу, 28 июня, на Рощинском полигоне стартовал форум "Армия-2019". На нем.жителям и гостям Самарской области впервые показали зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Стрела-10".

Комплекс "Стрела-10" предназначен для уничтожения воздушных целей на малых высотах, а ЗРК "Бук-М2" способен обнаруживать и уничтожать все современные средства воздушного нападения: от самолетов, до малогабаритных дронов и беспилотников.

Военнослужащие совершили многокилометровый марш комбинированным способом на военной технике из Пензенской области.

Также присутствующие увидели боевую стрельбу из бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов 2Б9 "Василек", 2Б14 "Поднос", противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" и артиллерийского орудия 2С34 "Хоста".

Кроме того, были представлены образцы экипировки российских военнослужащих, а участники форума смогли ознакомиться с выставочными экспозициями музея Дома офицеров Самарского гарнизона.