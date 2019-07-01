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Общество

В парке Гагарина планируют закрыть трассу для картинга

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трасса для картинга в парке им. Гагарина в ближайшее время может быть закрыта из-за опасности для посетителей, сообщают в МАУ "Парки Самары".

"Коммерческий прокат картинга в данный момент расположен в опасном месте, под ЛЭП. Есть предписание о закрытии, которое подтверждено заключением МРСК Волги. Предприниматель обязан освободить занимаемую территорию, что до сих пор не выполнено. Посещение этого аттракциона опасно!", — предупреждают в организации.

По информации МАУ, предпринимателю предлагали перенести площадку в парк "Молодежный", где условия позволяют выстроить превосходную трассу, но он отказался.

Жители Самары предложили в качестве потенциальных мест размещения трассы для картинга платную парковку у парка, а также площадку у стадиона, но в "Парках Самары" пояснили, что на место парковки перенос невозможен по причине непосредственной близости жилых домов. А у стадиона трассу располагать нельзя из-за высокого уровня шума и выхлопных газов.

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