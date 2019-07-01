Место "Сызрани-2003" в ПФЛ займет тольяттинский "Акрон"

Футбольный клуб "Сызрань-2003" не примет участия в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2019/2020, сообщает "Самарское обозрение".

18 июня бюро исполкома РФС решило допустить до внештатной процедуры лицензирования 11 футбольных клубов, в числе которых была и "Сызрань-2003". Руководство и учредители клуба предпочли покинуть профессиональный спорт и не заявляться в ПФЛ. Игроки "основы" готовятся к новому сезону в других клубах, главный тренер Дмитрий Воецкий теперь возглавляет ростовский клуб ФНЛ "Чайка", пресс-атташе Светлана Щепеткова работает в ульяновской "Волге", а оставшиеся специалисты будут задействованы в работе с командой третьей лиги. Эту информацию подтвердили в клубе: в следующем сезоне Сызрань будет представлена местными игроками в первенстве России среди любительских команд. Сызранцы под руководством Василия Березуна начали свое выступление в третьем дивизионе в апреле. Формально "Сызрань-2003" продолжает свою деятельность, сохраняя в полном объеме все программы по развитию детско-юношеского футбола.

"Формировать команду по прежнему принципу сложно, потому что трудно собирать бюджет, позволяющий нам бороться за призовую тройку с командами областных центров, которые финансируются как минимум в два раза больше", - сказал учредитель ФК "Сызрань-2003" Максим Симонов, напомнив, что на протяжении последних нескольких лет регулярно возникали сложности по формированию бюджета клуба под поставленные цели. Бюджет "Сызрани-2003" формировался из двух источников (в соотношении примерно 50×50), один из которых - субсидии минспорта Самарской области, другой - спонсорские средства. Главные трудности из года в год возникали именно со своевременным подтверждением бюджета от минспорта. В сызранском клубе, как следствие, появлялись кассовые разрывы, а несколько раз дело доходило до того, что он открыто говорил о готовности сняться с чемпионата.

"Профессиональный футбол должен быть в радость, а не превращаться в стресс, каждый год для "Сызрани-2003" был сложным, и поэтому сейчас решили немного переформатироваться", - пояснил Симонов.

Место Сызрани в ПФЛ займет тольяттинская команда "Акрон", созданная одноименным холдингом, занимающимся заготовкой лома черных и цветных металлов. Именно туда, по словам Симонова, ушла большая часть игроков "Сызрани-2003".

Инициатор создания сначала детского клуба, а затем и профессиональной команды "Акрон" - генеральный директор ГК "Akron Holding" Павел Морозов. В плане финансирования тольяттинский клуб сейчас никак не зависит от бюджета: "Акрон" - футбольный клуб с частным финансированием. Единственный спонсор команды - ГК "Akron Holding", - подтвердил Иван Киреев, возглавляющий клуб и являющийся директором по спорту ГК "Akron Holding".

Главным тренером "Акрона" назначен Дмитрий Емельянов. Его помощниками - Дмитрий Годунок и Денис Соловьев. Как отметили в тольяттинском клубе, в приоритете селекционной работы - возвращение воспитанников Академии футбола им. Ю.Коноплева, а также футболистов, ранее игравших в Тольятти.

Лицензирование новый клуб прошел в РФС еще в мае, но в начале июня у "Акрона" возникли проблемы с получением ходатайства от областной федерации футбола о включении его в члены ПФЛ. "Мы предполагали, что столкнемся с сопротивлением на местном уровне, но до конца надеялись на благоразумие лиц, которые по должности обязаны быть заинтересованы в развитии футбола в Самарской области. Нам непонятна позиция, касающаяся того, что в одном городе не могут выступать два клуба", - цитировала пресс-служба клуба на официальной странице "ВКонтакте" Киреева. Но 26 июня на заседании исполкома РФС "Акрон" включили в члены ПФЛ.