Причиной перекрытия части Московского шоссе у Ботанического сада стала авария на частных сетях

Технологический сбой на частных сетях под Московским шоссе в районе Ботанического сада стал причиной перекрытия двух полос автомагистрали, сообщает "РКС-Самара".

Напомним, авария на коммуникациях произошла 28 июня. Для ее устранения потребовалось вскрывать асфальт. На сетях, находящихся в обслуживании у "РКС-Самара", повреждений обнаружено не было, поэтому раскопку увеличили и нашли частный колодец с аварийной задвижкой. Крышка колодца была закатана в асфальт, найти его без вскрытия Московского шоссе было бы невозможно.

Аварийно-восстановительные работы длились около суток. Переключение потоков позволило обойтись без отключения водоснабжения. Вечером в воскресенье, 30 июня, движение по главной магистрали Самары открыли полностью, положив черновой слой асфальта.

"Дальше будет составлена смета, определен владелец коммуникаций, который должен оплатить проведенные работы. Всего в устранении данного технологического сбоя принимали участие 32 специалиста "РКС-Самара" и 15 единиц техники", - уточнили в компании.