Жители могут обратиться на всероссийскую "горячую линию" по вопросам сбора мусора

"Российский экологический оператор" запустил в эксплуатацию информационную систему "РЭО Радар". Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию.

Жители могут обратиться на "горячую линию" 8 (800) 600-90-08 или на сайт системы radar.reo.ru по вопросам сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе и приложить фотографию или видео.

Жалобы можно направлять по следующим пунктам: стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов 1 класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора, другое.

РЭО будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному оператору, закрепленному за конкретной территорией. В системе "РЭО Радар" будет создан личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов, что поможет отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, а также оперативно устранять все нарушения.

Создание подобной платформы при активном участии жителей поможет создать единую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.