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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители могут обратиться на всероссийскую "горячую линию" по вопросам сбора мусора

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Российский экологический оператор" запустил в эксплуатацию информационную систему "РЭО Радар". Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию.

Жители могут обратиться на "горячую линию" 8 (800) 600-90-08 или на сайт системы radar.reo.ru по вопросам сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе и приложить фотографию или видео.

Жалобы можно направлять по следующим пунктам: стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов 1 класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора, другое.

РЭО будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному оператору, закрепленному за конкретной территорией. В системе "РЭО Радар" будет создан личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов, что поможет отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, а также оперативно устранять все нарушения.

Создание подобной платформы при активном участии жителей поможет создать единую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента РФ №8 от 14.01.2019 для обеспечения реализации норм законодательства в области ТКО, стимулирования инвестиционной активности этой области, а также осуществления мероприятий в рамках национального проекта "Экология".

Одна из функций "Российского экологического оператора" - взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, координация создания системы обращения ТКО в пределах своей компетенции. Дополнительная информация размещена на официальном сайте "Российский экологический оператор" https://reo.ru/.

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