Жители Самары на две недели останутся без горячей воды

Со 2 по 16 июля жители Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов Самары будут временно отключены от горячего водоснабжения из-за гидравлических испытаний тепловых сетей от Центральной отопительной котельной (ЦОК) и Привокзальной отопительной котельной (ПОК), сообщает АО "ПТС".

Ограничения коснутся домов на улицах: Ново-Садовая, Лесная, Полевая, Буянова, Вилоновская, Самарская, Пионерская, Пятигорская, Промышленности, Южный проезд, Победы, Г.Ратнера, 22 Партсъезда, Центральная.

С целью выявления ненадежных участков теплосетевой инфраструктуры теплотрассы будут испытаны повышенным давлением воды. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения опрессовок держаться подальше от трубопроводов надземной прокладки, а также не находиться рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону "горячей линии" "ПТС" 279-65-00 или в круглосуточную приемную http://teplo.energy/.

Горячее водоснабжение для жителей города будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.