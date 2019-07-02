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Футбол Спорт

Защитник "Крыльев Советов" Али Гаджибеков ищет новый клуб

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Защитник "Крыльев Советов" Али Гаджибеков подыскивает новый клуб. Об этом он рассказал sport24.ru. Прошедший сезон 29-летний игрок провел в "Енисее" на правах аренды. По информации издания, главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович не видит защитника в команде.

"У меня год по контракту с "Крыльями", но я ищу и рассматриваю предложения от тех команд, в которых мог бы регулярно играть. Со дня на день все решится, думаю", — сказал Гаджибеков.

В сезоне-2018/19 Гаджибеков провел 20 матчей в российской Премьер-лиге, отметившись в них одним забитым мячом.

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