ВТБ в Самаре и Тольяттинская гильдия риелторов подписали соглашение о сотрудничестве

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков и президент ассоциации "Тольяттинская гильдия риелторов" Любовь Василика подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось в рамках встречи руководства регионального подразделения банка с директорами крупнейших агентств недвижимости Тольятти.

Стороны будут взаимодействовать в части проведения консультаций для риелторов — членов ассоциации, по разъяснению действующего законодательства в сфере недвижимости, нормативных актов и новых проектов, которые будут введены в действие. В рамках договора планируется также проведение совместных кампаний в СМИ, направленных на повышение правовой и экономической грамотности тольяттинцев в вопросах покупки и продажи жилья. Это позволит повысить прозрачность, цивилизованность и легитимность работы всех участников рынка.

Как отметил Максим Папков, подписание соглашения расширяет возможности для развития рынка ипотечного кредитования в Тольятти. "Наше взаимодействие с Тольяттинской гильдией риелторов будет направлено на повышение профессионализма сотрудников риэлторских агентств, что, безусловно, позитивно отразится на качестве проводимых сделок по покупке жилья и обеспечит наиболее выгодные условия для наших клиентов при оформлении ипотеки", — подчеркнул управляющий ВТБ в Самарской области.

Любовь Василика, в свою очередь, подчеркнула, что Тольяттинская гильдия риелторов уже несколько лет успешно сотрудничает с ВТБ. "Это партнерство обеспечивает заемщикам, обратившимся в банк по рекомендации наших риелторов, максимально быструю обработку заявок по ипотеке. Мы планируем развивать это сотрудничество и внедрить целый стандарт взаимодействия риелтора и кредитного менеджера ВТБ, который обеспечит клиентам качественный и оперативный сервис по оформлению ипотеки. А чтобы повысить профессиональный уровень ипотечных брокеров, мы планируем реализовать совместную учебную программу".

Банк ВТБ в Самарской области по итогам января — мая 2019 года выдал в регионе более 2,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 4,3 млрд рублей, что на 20% превышает объем кредитования за аналогичный период прошлого года. При этом доля Тольятти в общем объеме выдач за пять первых месяцев составила 15%. Сегодня каждый четвертый ипотечный кредит в регионе выдается в ВТБ. Банк кредитует более 40% рынка строящего жилья в Самарской области.