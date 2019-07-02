Технологии HeadHunter для HR-специалистов представили в Тольятти

В Тольятти состоялся бизнес-завтрак "HR Pro" от компании HeadHunter. Представители сайта по поиску работы и персонала hh.ru рассказали о текущих тенденциях на рынке труда Автограда и о возможностях HR-технологий.

Сейчас в Тольятти труднее других найти работу юристам, управленцам и начинающим специалистам. В данных сферах конкуренция более 10 человек на место. Об этом участникам встречи рассказала директор Казанского филиала HeadHunter Альбина Султанова. Обратная ситуация с медработниками, ИТ-специалистами, рабочим персоналом и представителями научно-образовательной сферы — они в Автограде в дефиците.

Ключевым событием бизнес-завтрака стала презентация нового сервиса — HR-Бенчмаркинг. В интервью корреспонденту Волга Ньюс Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter, кандидат экономических наук рассказала о преимуществах сервиса.

— В чем суть нового продукта HeadHunter?

— Бенчмаркинг в переводе означает сравнение. Это один из наших автоматизированных исследовательских продуктов, в котором хранится большое количество данных по ряду параметров, отражающих принципы и критерии деятельности HR-подразделений (кадровых служб, отделов и специалистов по работе с персоналом) в различных компаниях.

Его объектом является информация HR-специалистов об их опыте построения HR-процессов. Таким образом, скрининг и ранжирование, на которые от специалиста обычно требуется целый день, наша система предоставляет в считанные секунды.

— Для кого он предназначен?

— Наш HR-Бенчмаркинг предназначен для бизнеса, для работодателей, которые хотят анализировать свои данные и сравнивать их с конкурентами. Делается это не напрямую, а через усредненную информацию по нескольким компаниям или сотрудникам для сохранения конфиденциальности. Продукт может быть полезен компаниям, в которых не налажена система рекрутмента и не понятно с чего начинать и как выстраивать процессы.

Кроме того сейчас набирает популярность HR-аналитика и, изучив тенденции, можно определиться с тем, каких специалистов набирать в штат, какое направление развивать, чему обучать, какие системы мотивации персонала применять.

- Где вы берете эту информацию?

— Мы ее получаем в ходе ежегодного рейтингового опроса "Работодатели России", в котором участвуют компании численностью от 100 человек. Данные собираются на основе ответов HR-менеджеров. Например, количество нанятых и уволенных сотрудников компании, уровень зарплат, используемые системы обучения персонала, принципы мотивации, применение автоматизированных платформ по подбору персонала и т. д.

Использовать наш продукт гораздо проще, чем строить собственную систему оценки. Как результат — экономия времени HR-специалистов и рост эффективности в поиске персонала и его мотивации. Участники рейтинга имеют больше преимуществ, так как могут сравнить свои отчеты и видеть свой рейтинг.

Кстати, идею для реализации этого проекта нам подсказали сами работодатели, которые хотели бы получать эту информацию в агрегированном виде.

— Как работает этот продукт?

— Это некий конструктор исследований в рамках 17 отраслей, который настраивается на любую из них. В зависимости от того, какой срез информации необходим, задаются определенные параметры. Система сама "генерит" автоматизированный отчет в виде PDF-файла, где примерно на 50 страниц отражены различные качественные и количественные "метрики", касающиеся деятельности HR-блока различных компаний.

В апреле 2019-го мы выпустили первую его версию, которая предназначена для прошедших рейтинг 2018-го (их более 300), а в конце июня вторую модификацию, которой могут воспользоваться любые компании.