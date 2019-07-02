В Самарском зоопарке поселился потерявшийся лосенок

В пятницу, 5 июля, в 13:00 посетителям Самарского зоопарка представят нового питомца — детеныша лося, сообщает пресс-служба зоопарка.

Маленький лосенок вышел к жителю с. Клявлинского района, находившемуся в лесу около поселка. Человек подумал, что малыш остался без матери и ищет помощи, его накормили коровьим молоком и сообщили в департамент охоты и рыболовства Самарской области. Вскоре лосенок переехал в Самарский зоопарк, где его поселили в отделе "Сельское подворье" вместе с козочками. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, привыкает к новой обстановке и соседям, без страха подходит к сотрудникам зоопарка. Его рацион состоит из молока, сена, веточного корма.

"Следует помнить — подбирать детенышей диких зверей и птиц категорически запрещено. Если вы обнаружили детеныша, без взрослых животных, это не значит, что он брошен. В силу биологических особенностей взрослые особи диких животных иногда оставляют ненадолго новорожденных малышей одних, но затем возвращаются и без труда их находят. Почувствовав приближение человека, самка, как правило, прячется и тем самым создается впечатление, что детеныш брошен. Изъятый из природы детеныш, если даже его вернуть обратно, будет брошен матерью и погибнет. Помните — в большинстве случаев потомство диких животных, забранное из привычной им среды обитания в дома людей не выживает, но даже если их и получается выкормить до взрослой особи — они становятся абсолютно домашними по своим навыкам и неприспособленными к дикой жизни", — напоминают в департаменте охоты и рыболовства.

Зоологи Самарского зоопарка так же рекомендуют не заниматься самостоятельным спасением диких животных, а сообщать в соответствующие учреждения.