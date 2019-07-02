Двое самарских военнослужащих получили по 10,5 млн руб. на покупку жилья

В Самарской области двое многодетных военнослужащих получили от Министерства обороны РФ по 10,5 млн руб. для приобретения (строительства) постоянного жилья, сообщает пресс-служба ЦВО.

Торжественная церемония получения субсидий офицерами состоялась на плацу Сызранской учебной авиационной базы.

"На субсидию военнослужащие могут приобрести квартиру или загородный дом, либо вложить деньги в строящиеся объекты. Всего в июне мы предоставили субсидии 11 военнослужащим в Самарской области на общую сумму более 83 млн руб.", — отметил начальник 1 отдела (г. Самара) федерального государственного казенного учреждения "Центррегионжилье" Игорь Самсонов.