Дмитрий Азаров поздравил Самарскую губернскую думу с 25-летним юбилеем

В понедельник, 1 июля, в Самарской филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию областного парламента.

В мероприятии приняли участие почетные гости, среди которых губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации, главы парламентов других регионов, а также депутаты созывов областного парламента разных лет.

Официальное начало работы губдумы в регионе - 1994 год: тогда состоялся первый созыв нового законодательного органа. Прародителем областного парламента является губернское земское собрание, созванное в 1865 году, которое было первым земским собранием в истории новой России.

"Благодарю депутатский корпус за конструктивное взаимодействие, которое выстраивается сегодня с правительством Самарской области, со всеми муниципальными образованиями, с федеральными органами власти и, в первую очередь, с парламентом России, - обратился к депутатам Дмитрий Азаров. - Вклад депутатов в решение вопросов жителей региона огромен. Депутаты, принимая людей, проводя личные приемы, всегда чутки к обращениям граждан, и большинство решений, требующих внимания правительства региона, принимаются сообща с депутатским корпусом. Наши депутаты доводят до меня чаяния людей, их проблемы, просьбы, и на основании этих предложений мы принимаем и точечные решения, и, главное, системные решения в выработке тех или иных мер дополнительной поддержки, их корректировки, при принятии государственных программ Самарской области".

За 25 лет работы губернская дума приняла более 3 тыс. региональных законов, регулирующих деятельность различных сфер и отраслей. Кроме того, областной парламент интенсивно работает и над совершенствованием федерального законодательства. За четверть века региональный представительный орган внес в Государственную думу 266 законопроектов, из которых 30 стали федеральными законами.

"На протяжении 25 лет депутаты Самарской губернской думы активно работают над созданием условий для правового регулирования политического, социально-экономического и культурного развития области, эффективной реализации ее потенциала. За прошедшее время целый ряд законодательных инициатив стал основой для совершенствования федерального законодательства и укрепления парламентаризма в России", - отметила в приветственном адресе председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Я рассматриваю Самарскую губернскую думу как сильного и надежного партнера в решении задач, которые стоят перед нашим регионом. Дума - это место для дискуссий, для нахождения баланса интересов разных социальных групп и политических сил, которых здесь представляют депутаты", - отметил Дмитрий Азаров.

Значительный вклад в становление самарского парламентаризма и работу думы внесли старейшины депутатского корпуса, которые представляли своих избирателей на протяжении нескольких созывов. Так, одиннадцати депутатам люди оказывали доверие трижды, семерым - четырежды, а трем - целых пять раз. Во время торжественного собрания одному из таких мэтров регионального законотворчества, первому председателю Самарской губернской думы Леону Ковальскому было присвоено звание первого почетного председателя областного парламента.

"Я выражаю вам огромную признательность за память о первых двух созывах губернской думы, где я руководил", - сказал Леон Ковальский.

По эффективности своей работы губернская дума неоднократно признавалась лучшим региональным парламентом страны. "Депутатский корпус у нас в основе своей состоит из тех, кто любит людей и свое дело. Во-вторых, в нашей думе очень сильный аппарат, юридическая служба. Они могут обосновать закон, исходя из реальных условий, убедить всех, что нужно именно так, а не иначе делать", - обосновал федеральную оценку работы самарского парламента его председатель Геннадий Котельников.

Сегодня парламентарии совместно с региональным правительством активно работают над реализацией в Самарской области 12 национальных проектов. Обращаясь к присутствующим в зале, Дмитрий Азаров подчеркнул: президент страны Владимир Путин поставил перед страной серьезные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, повышению качества жизни граждан.

"Я думаю, это тот случай, когда поставленные задачи соответствуют интересам буквально всех слоев нашего общества, Самарской области и страны в целом: иметь интересную, хорошо оплачиваемую работу в современной конкурентной экономике, гордиться своей страной и родным краем, повышать уровень благосостояния и продолжительность жизни. Думаю, ни один политик (если только он действительно печется об интересах людей и страны) не станет возражать против таких целей, - подчеркнул губернатор. - Поэтому мы с вами должны сделать все, чтобы национальные проекты в Самарской области были реализованы как можно эффективнее, и обязательно проследить, чтобы народные средства шли только на дело, расходовались расчетливо и экономно. Депутатский контроль здесь крайне важен!"