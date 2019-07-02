В Чапаевске проходят веселые старты для детей

25 июня в Чапаевске на дворовой площадке по ул. Строительной, 2 в рамках общественного проекта "Культурное сердце России" прошел дворовый фестиваль "Дети — детям". По словам участников, было очень весело. Дети визжали от восторга, участвуя в играх и конкурсах с волонтерами.

В этом дворе хорошая детская площадка с песочницами, горками, качелями, а также асфальтированная территория со спортивными снарядами, площадка ГТО. Дети с азартом приняли участие в соревнованиях, им помогали организаторы — школьники в красных майках с надписью "Доброволец".

У каждого из них были свои игровые или спортивные "пятачки". А малыши переходили от одного к другому волонтеру, потому что им хотелось попробовать себя во всех состязаниях — "Мастер концентрации", "Самый прыгучий", "Самый быстрый", "Самый шумный", "Самый гибкий". Почти все участники интерактивной программы "Дети — детям" получили в подарок небольшие призы-наклейки, успели побывать и у мастера аквагрима.

Затем в каждом из конкурсов были объявлены победители. Ими стали Рома Зюзяев, Марина Вдовина, Давид Шарипов, Юлия Карнилова, Ульяна Никитина. Самой сильной объявили Арину Голдякову. Девиз мероприятия "За здоровый образ жизни" малыши восприняли серьезно и уверили организатором, что вредные привычки - не для них. В завершение веселого праздника ребята сделали на память общую фотографию.

Проект "Культурное сердце России" реализуется по всей области, он появился по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. С 8 апреля проводился опрос жителей Чапаевска о том, какие культурно-массовые мероприятия они хотели бы видеть в период летних месяцев 2019 года. В его проведении участвовало более 50 волонтеров, ответы приходили и через социальные сети Интернета.

В анкетировании приняло участие более 2 тыс. человек. Для проведения летних культурных мероприятий привлечено более 120 человек — сотрудников учреждений, подведомственных СДК. В программах и инсценировках занят 21 коллектив художественной самодеятельности, более 350 волонтеров.

По отзывам жителей города, они рады, что летом не пустуют дворы, другие общественные пространства. Появилась хорошая возможность и детям, и взрослым людям всех возрастов, которые летом остались в городе, провести время интересно и с пользой.