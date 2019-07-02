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ВТБ открыл новый офис обслуживания в городе Отрадный

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В городе Отрадный состоялось торжественное открытие офиса ВТБ, который стал 37-й точкой продаж региональной сети банка в Самарской области. Отделение расположено на улице Гайдара, 56.

Фото: предоставлено банком ВТБ

В новом офисе "Отрадный" клиенты могут оформить кредит наличными и карту, открыть счет или вклад, осуществить денежный перевод. В нем установлены два современных устройства самообслуживания, с помощью которых удобно совершать банковские операции в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Новая точка обслуживания будет работать с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.

Как отметил управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков, сегодня в Отрадном более 4 тысяч клиентов банка с ежемесячными зачислениями на счет, большинство из них - это работники бюджетных организаций и предприятий. "Мы сдержали свое слово перед нашими клиентами в городе Отрадный и открыли офис, где они могут комфортно и оперативно обслуживаться, а также получать все необходимые услуги. Уверен, здесь у нас есть большой потенциал для развития и в рамках реализации зарплатных проектов с местными компаниями, и в части продвижения наших продуктов среди жителей города".

В этом году ВТБ в Самарской области также планирует открыть две новые точки продаж: в Тольятти и в микрорайоне Кошелев-проект.

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