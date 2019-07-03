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"Автокомпонент" объяснил сбой в поставках комплектующих на АвтоВАЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Нижегородский "Автокомпонент" объяснил сбой в поставках комплектующих на АвтоВАЗ разногласиями в цене на их продукцию, сообщает rbc.ru.

"Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер АвтоВАЗа. Сложившаяся ситуация не стала неожиданной, это результат затяжных переговоров, которые и в настоящее время не завершены", — сообщила изданию руководитель пресс-службы "Автокомпонента" Анна Евдокимова. Она уточнила, что процесс согласовании нового уровня цен длится с октября 2018 года.

По словам Анны Евдокимовой, "Автокомпонент" со своей стороны делает все возможное для оперативного урегулирования данной ситуации и возобновления поставок в полном объеме. Она отказалась раскрыть детали переговоров с АвтоВАЗом.

Напомним, из-за срыва поставок автогигант вынужденно остановил производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске с 3 июля. К урегулированию проблемы подключились губернаторы Самарской и Нижегородской областей.

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