Нижегородский "Автокомпонент" объяснил сбой в поставках комплектующих на АвтоВАЗ разногласиями в цене на их продукцию, сообщает rbc.ru.

"Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер АвтоВАЗа. Сложившаяся ситуация не стала неожиданной, это результат затяжных переговоров, которые и в настоящее время не завершены", — сообщила изданию руководитель пресс-службы "Автокомпонента" Анна Евдокимова. Она уточнила, что процесс согласовании нового уровня цен длится с октября 2018 года.

По словам Анны Евдокимовой, "Автокомпонент" со своей стороны делает все возможное для оперативного урегулирования данной ситуации и возобновления поставок в полном объеме. Она отказалась раскрыть детали переговоров с АвтоВАЗом.

Напомним, из-за срыва поставок автогигант вынужденно остановил производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске с 3 июля. К урегулированию проблемы подключились губернаторы Самарской и Нижегородской областей.