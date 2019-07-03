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В Самаре дорожный рабочий погиб в траншее под обвалившимся грунтом

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областной столице 28 июня произошел несчастный случай на производстве, в результате которого погиб человек, сообщает региональное министерство труда.

По информации ведомства, при осуществлении реконструкции автомобильной дороги рабочий АО "Балтийская строительная компания-СПб" спустился в траншею, которую готовили под прокладку канализационных труб, в этот момент произошло обрушение грунта правой стенки траншеи. Работник скончался под засыпавшим его грунтом.

Министерство призывает работодателей соблюдать требования по охране труда и обеспечивать подготовку рабочих по технике безопасности.

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