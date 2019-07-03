Самарские депутаты предложили лишить банки права не платить налог за залоговую недвижимость

Правительство России поддержало инициативу депутатов Самарской губернской думы, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности, пишет rbc.ru. Положительное заключение с требованием небольших доработок получили поправки в Налоговый кодекс, разработанные самарскими парламентариями.

Банки не платят налог на имущество с недвижимости, полученной по договорам залога или уступки, в результате региональные бюджеты недополучают средства. По мнению самарских депутатов, действующая версия Налогового кодекса дает финансовым организациям необоснованную выгоду в сравнении с компаниями из других секторов экономики.

Дело в том, что один из признаков отнесения имущества к основным средствам и возникновение обязанности платить налог — срок использования недвижимости больше года. А особенности бухучета для финансовых организаций не содержат временных ограничений для объектов имущества, что "позволяет им уходить от налога на имущество организаций", считают авторы законопроекта. Кроме того, банки могут держать недвижимость вне основных средств и сдавать ее в аренду, получая доход без уплаты налога.

Депутаты предлагают обложить налогом недвижимость, которую банки держат на балансовых счетах без назначения или для продажи более года или с которой получают прибыль, например от сдачи в аренду. Правительство эти предложения поддержало, но указало, что одновременно необходимо предусмотреть освобождение финансовых организаций от налога на движимое имущество.

Налог на имущество организаций платят с недвижимости, которая учитывается на балансе в качестве основных средств. У банков свой план счетов, и они учитывают некоторое имущество так, что оно выпадает из базы налога на имущество. Такие условия налогообложения действуют для банков с 1 января 2016 г. в соответствии с положением Банка России (для некредитных организаций с 2017 года). Возможность не платить налог на имущество банками в определенных ситуациях подтверждал Минфин в 2017 г., в ведомстве тогда особо отмечали, что получают "многочисленные обращения от кредитных организаций по вопросу определения налоговой базы по налогу на имущество".

По оценкам самарских депутатов, область на следующий год после вступления в силу новых правил учета недвижимости получила выпадающие доходы из бюджета. Уже по итогам первого полугодия 2017 г. кредитные организации из числа крупнейших налогоплательщиков региона снизили уплату налога на имущество на 75 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.