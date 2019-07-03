Жительница района "Кошелев" подарила картины управляющей компании

Лето в самом разгаре, а в управляющей компании полным ходом идут работы по подготовке к отопительному сезону, проводятся опрессовка системы отопления и ревизия инженерных систем.

Ежедневно специалистами ведутся работы по покосу газонов и уборке мусора на придомовых территориях. На этой неделе проводились работы по покраске скамеек и урн, а также подготовке клумбы для посадки цветов.

Жители Кошелев-парка уже радуются новым клумбам. На центральной аллее — ул. Митрополита Мануила Лемешевского — идет посадка цветов.

Одна из местных жительниц, Нина Александровна, заложила добрую традицию. Она поделилась с управляющей компанией своим творчеством и подарила сотрудникам картины в знак добрососедских отношений. Картины нашли своё место на стенах офиса УК.