В Самаре появился конкурс семейных кукольных театров "Городок в табакерке"

Самарская областная универсальная научная библиотека и театр "Город" объявили областной конкурс семейных кукольных театров по сюжетам книг "Городок в табакерке".

Проект приурочен ко Всероссийскому году театра. Начался прием заявок участников.

Для участия необходимо:

• собрать команду и выбрать капитана;

• изготовить куклы, реквизит и декорации, придумать спектакль, обязательно используя текст литературного произведения;

• успеть до 30 октября 2019 г. представить небольшую театральную постановку в библиотеке своего муниципального образования или отправить видеозапись с заявкой участника.

Подробные условия участия в Положении конкурса на сайте библиотеки.

10 ноября в соцсетях на официальных страницах библиотеки будет объявлен шорт-лист, куда войдут победители отборочного тура, вышедшие в финал.

14 декабря в СОУНБ состоится финал, на котором покажут лучшие постановки.