Тольяттинского судью, попавшего в разработку ФСБ, перевели на гражданские процессы

Судья Автозаводского районного суда Иван Ежов, попавший в поле зрения сотрудников ФСБ, сейчас рассматривает гражданские дела. Об этом свидетельствуют списки назначенных гражданских дел в суде района.

Ранее Ежов много лет специализировался на уголовных процессах. В частности, именно он избирал 8 декабря 2018 г. меру пресечения в виде заключения под стражей Артему Семенову, получившему известность как "маньяк с ножом".

Фамилии Ежова сейчас нет в составе судей, рассматривающих уголовные дела. Заседания по уголовным и гражданским делам в суде Автозаводского района проходят в разных зданиях: уголовные дела рассматриваются на Новом проезде, 4, а гражданские - на ул. Дзержинского, 17б.

Загруженность работой у Ивана Ежова сейчас достаточно серьезная. Например, 3 июля, судя по списку дел, он провел шесть заседаний. По расписанию заседания шли друг за другом с разницей в 30-40 минут. Не менее загруженным был для Ивана Ежова и предыдущий день - 2 июня, когда у него было запланировано пять заседаний.

Напомним, в марте стало известно, что Иван Ежов попал в разработку сотрудников ФСБ. Его якобы подозревают в причастности к преступлению предусмотренному п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

По имеющейся информации, спецоперация проводилась после передачи 500 тыс. рублей. Деньги затем были найдены в доме судьи, а на его руках обнаружили вещество, которым купюры были помечены.

Взятка общей суммой в 1 млн руб. якобы предназначались за вынесение мягкого приговора.

По данным СМИ, санкцию на проведение оперативных мероприятий давал на тот момент и.о. председателя облсуда Вадим Кудинов.

Сам Иван Ежов в день появления негативной информации сообщал корреспонденту Волга Ньюс, что находится на рабочем месте, и воздержался от комментариев.

7 июня квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина и согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении Ежова.

Уголовное дело пока не возбуждено.