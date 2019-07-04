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ЖКХ и благоустройство Общество

Суд обязал ФКР устранить дефекты после капремонта дома в Тольятти

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары рассмотрел иск прокуратуры Комсомольского района Тольятти к НО "ФКР". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура вела проверку по обращению жителей дома №9 по ул. Матросова в Тольятти. Ранее в здании провели капремонт кровли с дефектами. Но с 2017 г. ФКР так и не устранил недостатки.

Из-за этого прокуратура вносила представление фонду капремонта, но это не дало результатов.

В итоге надзорное ведомство было вынуждено обратиться в суд. Он полностью удовлетворил требования прокуратуры.

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