АвтоВАЗ возобновляет производство с 5 июля

АвтоВАЗ объявил о возобновлении производства автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля, которое было приостановлено 3 июля в связи с отсутствием поставок компонентов, сообщает пресс-служба автогиганта

"Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме", — уточнили в пресс-службе.

Напомним, нижегородский "Автокомпонент" перестал отгружать АвтоВАЗу комплектующие из-за разногласий в цене. О новых ценах партнеры не могут договориться с октября 2018 года.