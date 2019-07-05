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АвтоВАЗ возобновляет производство с 5 июля

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ объявил о возобновлении производства автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля, которое было приостановлено 3 июля в связи с отсутствием поставок компонентов, сообщает пресс-служба автогиганта

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Фото: Архив «ВН»

"Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме", — уточнили в пресс-службе.

Напомним, нижегородский "Автокомпонент" перестал отгружать АвтоВАЗу комплектующие из-за разногласий в цене. О новых ценах партнеры не могут договориться с октября 2018 года.

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