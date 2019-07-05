Зампредом Шестого кассационного суда рекомендован судья из Казани

Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала рекомендацию председателю Советского районного суда Казани Радику Габдуллину на должность заместителя председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции, следует из решения по итогам пятого заседания ВККС.

Кроме того, судьями этого суда рекомендованы 19 претендентов и 9 кандидатов не получили рекомендацию. На место зампреда также претендовала экс-судья Самарского областного суда Марина Пискунова.

Напомним, суд будет размещаться на Крымской площади в Самаре и должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года. Штатная численность судей составит 113 человек. Сейчас идет формирование состава суда, а также ремонт здания, где он разместится.

Ранее ВККС объявила об открытии для суда вакантных должностей четырех заместителей председателя и 83 судей. Председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции назначен Александр Ефанов.