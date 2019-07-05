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Зампредом Шестого кассационного суда рекомендован судья из Казани

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала рекомендацию председателю Советского районного суда Казани Радику Габдуллину на должность заместителя председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции, следует из решения по итогам пятого заседания ВККС.

Фото: http://sovetsky.tat.sudrf.ru

Кроме того, судьями этого суда рекомендованы 19 претендентов и 9 кандидатов не получили рекомендацию. На место зампреда также претендовала экс-судья Самарского областного суда Марина Пискунова. 

Радик Габдуллин родился в 1964 году. В 1989-м окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности "Правоведение".

С июля 1991 года судья Автозаводского районного суда города Набережные Челны.

С июня 1995 года судья Набережночелнинского городского суда.

С сентября 2000 года судья Верховного Суда Республики Татарстан.

С августа 2013 года — председатель Советского районного суда города Казани.

Напомним, суд будет размещаться на Крымской площади в Самаре и должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года. Штатная численность судей составит 113 человек. Сейчас идет формирование состава суда, а также ремонт здания, где он разместится.

Ранее ВККС объявила об открытии для суда вакантных должностей четырех заместителей председателя и 83 судей. Председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции назначен Александр Ефанов.

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