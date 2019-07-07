"Крылья" обыграли "Краснодар" в заключительном контрольном матче на зарубежном сборе

В воскресенье, 7 июля, в заключительном контрольном матче на сборе в Австрии "Крылья Советов" обыграли "Краснодар", сообщает пресс-служба самарского клуба.

На 38-й минуте волжане вышли вперед. Александр Соболев отдал пас на Дмитрия Кабутова, который красивым дальним ударом перекинул мяч через голкипера "быков" — 1:0.

Соперник отыгрался сразу после перерыва. Намли ворвался в штрафную самарцев и мощным ударом поразил ближний угол ворот Сергея Рыжикова — 1:1.

На 75-й минуте нападающий "Крыльев" Егор Голенков вышел один на один и со второй попытки расстрелял ворота Сафонова — 2:1, победа самарской команды.

Сегодня вечером "Крылья " возвратятся в Россию. Завтра команда соберется в Самаре, где продолжит подготовку к чемпионату РПЛ. Напоминаем, что в первом туре самарцы встретятся с московским ЦСКА. Этот матч состоится на "Самара Арене" 14 июля и начнется в 17:30.