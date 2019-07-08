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Театр Культура

Более 3 тыс. жителей Безымянки смогли бесплатно посетить самарские театры

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершился четвертый сезон проекта "Театральный маршрут". Более 3 тыс. жителей Безымянки за это время смогли посетить самарские театры бесплатно.

На специальных автобусах ветеранов металлургического завода, педагогов и учащихся школ, подопечных общественных организаций Кировского района уже четвертый год возят на спектакли. В минувшем сезоне участники проекта не только смотрели спектакли, но и прослушали лекцию профессора истории Зои Кобозевой, посетили выставки и экскурсии в самарских музеях - Литературном, Эльдара Рязанова, Музее модерна.

В ДК "Победа", ДК "Металлург", музыкальной школе им. Г.В.Беляева, Центре детского творчества "Металлург" прошли открытые встречи с ведущими актерами и режиссерами местных театров. Центральным событием сезона по многочисленным просьбам стал приезд в Самару и мастер-класс партнеров проекта, выдающихся российских музыкантов, солистов Российского национального оркестра Владислава Лаврика (труба), Максима Рубцова (флейта) и Анастасии Гончаровой (фортепиано).

Проект реализуется Фондом Арконик в партнерстве с Фондом "Устойчивое развитие" (Москва) и АНО "Информационный музыкальный центр" (Самара).

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