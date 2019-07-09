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Футбол Спорт

Защитник "Крыльев" Агустин Рохель может продолжить карьеру в итальянском "Лечче"

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Итальянский клуб "Лечче" проявляет интерес к центральному защитнику "Крыльев Советов" Агустину Рохелю, сообщает versiya.info.

Президент клуба Саверио Стиччи Дамиани заявил, что тренер "волков" Фабио Ливерани хочет видеть спортсмена у себя в команде. Переговоры с самарским клубом РПЛ, по его словам, уже начаты.

Напомним, в "Крылья Советов" из уругвайского "Насьоналя" Рохель перешел в августе 2018 г. на правах свободного агента. Ранее он входил в сферу интересов "Севильи" и "Милана". За волжан в прошлом сезоне он сыграл 18 матчей. Трансферная стоимость уругвайца оценивается в 1 млн евро.

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