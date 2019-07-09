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В парке Гагарина огромная ветка упала на коляску с младенцем

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 июля, в самарском парке Гагарина произошло ЧП, в результате которого чудом избежали травм две женщины, гулявшие с младенцами. Одна из них рассказала о происшедшем в соцсети.

Фото: oqkU4E8SpW3ZUUY https://twitter.com/

"Сегодня 08.07.2019 в 16:03 в Парке Гагарина упала огромная ветка на лавочку где сидела я с подругой и двумя младенцами в коляске (2 и 4 месяца). Мы успели среагировать, когда услышали крики прохожих людей и треск дерева. Одна коляска перевернулась вместе с ребенком! Благо всё обошлось и дети не пострадали. Но такая ситуация может повториться вновь и закончиться плачевно. Прошу принять меры в отношение безопасности в парках. Чтобы была какая-либо проверка аварийных деревьев", — написала самарчанка.

На сообщение отреагировали представители МАУ "Парки Самары". В организации пообещали провести дополнительное обследование деревьев.

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