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ЖКХ и благоустройство Общество

Из-за работ на теплотрассе в Самаре перекрыли участок ул. Мориса Тореза

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре временно ограничили движение автомобильного транспорта на участке ул. Мориса Тореза от ул. Карбышева до ул. Футболистов, сообщает пресс-служба АО "ПТС".

Там специалисты компании приступили к замене слабого участка теплосети, выявленного во время гидравлических испытаний 4 июля. Сетевики планируют заменить свыше 70 метров коммуникаций диаметром 600 мм. В работах задействовано девять человек и семь единиц техники. В их задачу входит проложить новый железобетонный канал и смонтировать трубопровод.

В планах теплоэнергетиков завершить все работы и отдать участок дороги под благоустройство до 17 июля. После раскопок асфальтовое покрытие будет полностью восстановлено, а пока автомобилистам необходимо выбирать объездные маршруты.

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