Из-за работ на теплотрассе в Самаре перекрыли участок ул. Мориса Тореза

В Самаре временно ограничили движение автомобильного транспорта на участке ул. Мориса Тореза от ул. Карбышева до ул. Футболистов, сообщает пресс-служба АО "ПТС".

Там специалисты компании приступили к замене слабого участка теплосети, выявленного во время гидравлических испытаний 4 июля. Сетевики планируют заменить свыше 70 метров коммуникаций диаметром 600 мм. В работах задействовано девять человек и семь единиц техники. В их задачу входит проложить новый железобетонный канал и смонтировать трубопровод.

В планах теплоэнергетиков завершить все работы и отдать участок дороги под благоустройство до 17 июля. После раскопок асфальтовое покрытие будет полностью восстановлено, а пока автомобилистам необходимо выбирать объездные маршруты.