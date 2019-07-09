С СМТ требуют вернуть бюджетные деньги за некачественное медоборудование

ГКУ СО "Управление капитального строительства требует от ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) вернуть более 37,4 млн руб. за товар ненадлежащего качества.

По контракту от 2015 года компания должна была поставить 17 открытых реанимационных мест для новорожденных в региональный перинатальный центр. Цена этой услуги составляла 37,4 млн руб., срок исполнения - до конца 2016 года.

В феврале 2016 года заказчик принял и оплатил товар. Позднее его проверили в ФГБУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзора, эксперты нашли скрытые недостатки. Оборудование изъяли, а больница Середавина потребовала заменить его. Но СМТ так и не предоставила новые комплексы.

Управление капстроительства в апреле этого года расторгло контракт и позже обратилось в суд за возвратом бюджетных денег.

Напомним, что из-за этого оборудования СМТ внесли в реестр недобросовестных поставщиков.