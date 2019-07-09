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На ул. Георгия Димитрова мужчина пострадал из-за хлопка газа в квартире

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 9 июля один человек пострадал при хлопке газа в квартире на ул. Георгия Димитрова, 107. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: Архив «ВН»

Инцидент случился в 17:20 на третьем этаже 12-этажного панельного дома. Как выяснили пожарные, хлопок произошел при заправке зажигалки из газового баллона (объем 15 л).

В результате пострадал мужчина, его доставили в больницу им. Пирогова с ожогами 1 и 2 степени.

Из-за хлопка повредились оконные рамы кухни и комнаты. Несущие конструкции, по предварительным данным, не пострадали.

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