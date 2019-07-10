Матч "Крыльев Советов" с ЦСКА рассудит Кирилл Левников

Матч 1-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между "Крыльями Советов" и ЦСКА рассудит бригада арбитров под руководством Кирилла Левникова, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле ему помогут ассистенты Егор Болховитин и Андрей Веретешкин; резервный судья — Станислав Васильев; инспектор — Эдуард Малый.

Ранее Кирилл Левников судил 12 матчей с участием "Крыльев". Четыре из них самарцы выиграли, пять проиграли и трижды сыграли вничью.

Напомним, встреча команд состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе "Самара Арена". Начало в 17:30.