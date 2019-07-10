В Волжском районе ищут пропавшую девочку-подростка

Во вторник, 9 июля, около 10 часов вечера ушла из дому и пропала из поля зрения родственников 17-летняя жительница села Верхняя Подстепновка Волжского района Ольга Натальчук. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил замглавы поселковой администрации Иван Нестеров.

Как пояснил представитель администрации, пропавшая девушка, которая является ограниченно дееспособной и училась в спецшколе, проживает с матерью и отчимом. Вчера вечером девушка находилась на огороде, а когда родители ненадолго зашли в дом и вернулись за дочерью, то уже не обнаружили ее.

Сначала родственники искали пропавшую самостоятельно, а около 11 часов вечера обратились за помощью в полицию.

Как рассказал Иван Нестеров, к поискам девушки подключились полицейские, волонтеры и сотрудники администрации. Участники поисков обошли село, искали пропавшую в окрестных оврагах и строениях. Сейчас к поисковой операции подключились волонтеры из окрестных сел и из ДПСО "Лиза Алерт".

Участники поисков просят всех, кому что-либо известно о пропавшей девочке, позвонить по телефонам: 8 927903 03 03, 112 и 102.